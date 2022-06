La romance à Paris est partout, c’est sûr. Mais la scène hôtelière de la ville a une attitude avant-gardiste vis-à-vis de l’art et de l’architecture qui est parfois en contradiction avec ses façades historiques et son décor de cinéma.

Recherchez les « palaces » officiellement classés de la ville ; les somptueuses demeures haussmanniennes qui bordent les grands boulevards anciens et les maisons de ville de charme garnies de velours avec des bars à cocktails intimes, pratiquement conçus pour des pauses romantiques à deux.

Villa d’Estrées

Située sur la rive gauche étagée, entre Saint-Germain-de-Prés et le Quartier Latin, cette auberge classique présente des bois sombres brillants, du papier peint chintzy et un bistro convivial servant du bœuf bourguignon au niveau de la rue.

Voici ce qui vous attend dans cet hôtel parisien :

Contrairement à certains des séjours les plus chers de Paris, il propose également un petit-déjeuner de qualité dans la vraie simplicité parisienne : café, jus de fruits et une pâtisserie de la boulangerie de renommée locale Gérard Mulot pour une bouchée de pain. Recherchez les forfaits contenant des roses, du champagne et des chocolats.

Hôtel Urban Bivouac 3 étoiles à Paris

Vous pouvez aussi poser vos valises parisiennes pour quelques jours dans un hôtel Paris 13ème arrondissement connu pour son design. En effet, l’Hôtel Urban Bivouac, dans le 13ème arrondissement de Paris quartier Tolbiac, ouvre ses portes en 2018. Depuis, les clients ne tarissent pas d’éloge sur son design, son personnel agréable et son offre excellente au niveau rapport qualité / prix.

Hôtel 3 étoiles avec le privilège d’avoir dans le prix de la chambre le petit déjeuner inclus.

Dans un cadre moderne et confortable, vous allez pouvoir séjourner à Paris et profiter de la vie parisienne en sachant qu’une chambre agréable vous attend.

Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce charmant hôtel, vous pouvez consulter le site internet ubparis.com.

Vous découvrirez notamment des photos des chambres et de la décoration qui orne l’hôtel. Vous pourrez également prévoir votre séjour à la capitale en vérifiant la disponibilité des chambres. Comme sur beaucoup de sites, il vous suffit d’entrer votre date d’arrivée et de départ ainsi que le nombre de personnes que vous êtes afin de savoir si ce sera votre point de chute.

Proche de la ligne 14 et 7 du métro, vous pourrez partir vers toutes les destinations possibles.

Pavillon de la Reine

Le Marais est l’un des quartiers les plus animés de Paris pour les couples, qui adorent son patchwork ressemblant à un village de cafés drapés de lierre, ses épiceries fines qui font frire les falafels et ses jolis magasins.

Les vignes traînent également cette belle résidence du XVIIe siècle, qui cache des suites au design audacieux avec des tapis géométriques noirs, des fauteuils en velours moelleux dans des tons de bijoux et un papier peint audacieux mais élégant. Le plus romantique de tous est la cour lumineuse féerique, où vous pourrez vous régaler de truffes, de foie gras et de millefeuille lors d’une longue nuit d’été.

La Réserve Paris Hôtel et Spa

Chef doublement étoilé Michelin ? Vérifier. Spa de renommée internationale ? Vérifier. Décor richement tapissé et doré ? Sûr. La Réserve est le choix le plus moderne de la clientèle aisée, avec son adresse chic dans le 8ème arrondissement, à proximité des Champs Elysées, du Louvre et du Palais Garnier.

La sensation d’éclat et de frime commence à l’enregistrement, où vous êtes introduit dans le salon Louis XV orné pour un verre de bienvenue; mais le ciel est la limite en termes d’arrangements de conciergerie, des excursions en bateau privé nourries par un chef le long de la Seine aux visites à pied de Montmartre avec une bande son d’opéra.

Saint-James Paris

Ce mini-château néoclassique, entouré de jardins privés, ressemble à une occasion dès la seconde où vous vous arrêtez à l’extérieur. À l’intérieur se trouve un bar confortable de style bibliothèque et un restaurant de niveau Michelin servant un délicieux tartare de bar et un pigeon infusé d’Earl Grey; les chambres sont modernes et pleines d’entrain avec du papier peint et des reflets écarlates.

Les débutants adoreront la sensation de séjourner dans un palais de campagne chic, tout en étant à distance de marche de la plupart des principaux sites touristiques.